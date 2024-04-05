Бывший голкипер «Спартака» Дасаев рассказал, что ощущает популярность

Экс-вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев ответил на вопрос, чувствует ли он, что вошёл в историю.

«Естественно. На улицах и в метро берут автографы. В мире тоже: куда ни поедешь, везде узнают. Когда последний раз летал в Испанию, не пристегнулся в машине – за рулём была жена. Нас догнал милиционер на мотоцикле и остановил. Смотрит на меня: «Дасаев?» – «Дасаев». Отпустил. Столько времени прошло, а узнают не только в Испании, но и в других странах. Тот же Инфантино постоянно спрашивает о здоровье. Мы не друзья, но давно знакомы. Пишут из заграничных СМИ», — сказал Дасаев.

Напомним, Ринат Дасаев является воспитанником системы футбольного клуба «Волгарь». В «Спартак» вратарь перебрался в 1978 году, а к «Севилье» присоединился в 1988-м. Профессиональную карьеру футболист Дасаев завершил в 1991-м. В составе московского «Спартака» Дасаев дважды становился чемпионом СССР, признавался лучшим футболистом страны. Более 28 лет (с 24 августа 1987 года до 31 октября 2015 года) Ринат занимал первую строчку в списке членов клуба Льва Яшина. В составе сборной СССР дошёл до финала чемпионата Европы — 1988, где национальная команда Советского Союза уступила Нидерландам.