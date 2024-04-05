Геннадий Орлов: Рахманович и ему подобные будут валить Педро со страшной силой

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах яркого новичка «Зенита» Педро. По его мнению, против бразильского игрока будут играть в РПЛ грубо.

«Будет очень интересно последить за Педро в следующих матчах. Потому что Рахманович и ему подобные будут его валить со страшной силой. Вспомните, как тот избивал Клаудиньо. Судьи почему-то не прореагировали на это. Но бить Педро будут обязательно. Техничным игрокам всегда достаётся — это и Месси, и Роналду прошли. Толя Бышовец у нас был выдающимся нападающим. Технарь! Обыгрывал по два-три защитника на пятачке, а они его лупили по ногам. Судьи тогда не помогали талантам не умирать на футбольном поле, и поэтому он раньше времени закончил», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.