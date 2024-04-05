Клопп: «Манчестер Юнайтед» — лучшая команда по игре дома, мы все это знаем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии гостевого матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 32-го тура АПЛ рассказал, почему мерсисайдцы уступили «красным дьяволам» (3:4) в рамках Кубка Англии месяц назад.

«Мы говорили об этом после игры — они начали лучше, потом мы перехватили инициативу и были действительно хороши в тот день, но не смогли завершить ситуацию в дополнительное время. Хорошая новость заключается в том, что у нас не будет двух таймов дополнительного времени по 15 минут. В тот день для нас это было слишком много, мы не могли больше контролировать игру и допускали ошибки, которых раньше не допускали. И «Юнайтед» перевернул ход игры.

«Юнайтед» — лучшая команда по игре дома, мы все это знаем. Но мы не можем просто сказать: «Давайте сделаем то, что мы делали с 15-й минуты до, не знаю, 70-й с чем-то». Футбол не так прост. Мы должны найти способ доставить «Юнайтед» проблемы, и они будут пытаться сделать то же самое. На таком уровне, с таким соперником, на таком стадионе нам лучше сыграть в действительно хороший футбол, если мы хотим чего-то добиться», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.