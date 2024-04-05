Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп: «Манчестер Юнайтед» — лучшая команда по игре дома, мы все это знаем

Клопп: «Манчестер Юнайтед» — лучшая команда по игре дома, мы все это знаем
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии гостевого матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 32-го тура АПЛ рассказал, почему мерсисайдцы уступили «красным дьяволам» (3:4) в рамках Кубка Англии месяц назад.

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 3
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Мактоминей – 10'     1:1 Мак Аллистер – 44'     1:2 Салах – 45+2'     2:2 Антони – 87'     2:3 Эллиотт – 105'     3:3 Рашфорд – 112'     4:3 Диалло – 120+1'    
Удаления: Диалло – 120+2' / нет

«Мы говорили об этом после игры — они начали лучше, потом мы перехватили инициативу и были действительно хороши в тот день, но не смогли завершить ситуацию в дополнительное время. Хорошая новость заключается в том, что у нас не будет двух таймов дополнительного времени по 15 минут. В тот день для нас это было слишком много, мы не могли больше контролировать игру и допускали ошибки, которых раньше не допускали. И «Юнайтед» перевернул ход игры.

«Юнайтед» — лучшая команда по игре дома, мы все это знаем. Но мы не можем просто сказать: «Давайте сделаем то, что мы делали с 15-й минуты до, не знаю, 70-й с чем-то». Футбол не так прост. Мы должны найти способ доставить «Юнайтед» проблемы, и они будут пытаться сделать то же самое. На таком уровне, с таким соперником, на таком стадионе нам лучше сыграть в действительно хороший футбол, если мы хотим чего-то добиться», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Клопп: посмотрел на календарь «Ливерпуля» и не понял, как вы могли подумать, что он лёгкий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android