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Орлов: у «Спартака» центра поля уже год нет, а у Абаскаля «всё хорошо и по плану»!

Орлов: у «Спартака» центра поля уже год нет, а у Абаскаля «всё хорошо и по плану»!
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— А что касается Абаскаля — ясно же, что он пустой. Он не может выразить, какая игра у его команды. Вы что-нибудь можете понять из его высказываний? У него всё время «всё хорошо и по плану». Что по плану? У него центра поля уже год нет. Нет полузащитников. Он должен был искать их или как-то иначе выстраивать игру. Но ничего же не меняется. Вроде бы счёт 2:1 оставляет надежды москвичам, но чем им играть в Петербурге, я не вижу. Нужны полузащитники.

— Выходит, Абаскаль ни в чём не виноват?
— Как это не виноват? Он должен был подбирать людей под свою систему. С Литвиновым у него какая-то странная история: человек один раз ошибся, и Абаскаль его посадил. А Дуарте столько раз ошибается, но почему-то продолжает играть, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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