Экс-голкипер «Спартака» Дасаев ответил на вопрос о своей мечте

Экс-вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев ответил на вопрос о своей мечте.

«Прожить долго – в радость детям, близким и знакомым. Каждую ночь произношу два-три слова: молю Аллаха, чтобы он дал всем здоровья и долгих лет жизни», — сказал Дасаев.

Напомним, Ринат Дасаев является воспитанником системы футбольного клуба «Волгарь». В «Спартак» вратарь перебрался в 1978 году, а к «Севилье» присоединился в 1988-м. Профессиональную карьеру футболист Дасаев завершил в 1991-м. В составе московского «Спартака» Дасаев дважды становился чемпионом СССР, признавался лучшим футболистом страны. Более 28 лет (с 24 августа 1987 года до 31 октября 2015 года) Ринат занимал первую строчку в списке членов клуба Льва Яшина. В составе сборной СССР дошёл до финала чемпионата Европы — 1988, где национальная команда Советского Союза уступила Нидерландам.