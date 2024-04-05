Орлов: «Спартак» допустил большую политическую ошибку с Промесом

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом. Напомним, Промес был задержан полицией во время сборов «Спартака» в ОАЭ и так и не смог вернуться в Россию.

«Один большой просчёт в «Спартаке» допустили. Промес. Эта же история вся ещё год назад началась, а «Спартак» держал Промеса, и он оставался их лучшим, главным игроком. Сейчас Промеса нет — и лидера не стало. Надо было кого-то другого искать и наигрывать. Это политическая ошибка руководства клуба. Соболев — хороший парень, боец, но не мастеровит. Не тянет он роль лидера атак. Пока Промес был, он давал результат. А сейчас — ба-бах — им нужно бороться за золото, а лидера-то в коллективе и нет», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.