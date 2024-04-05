«Барселона» уже контактировала с окружением Кварацхелии по поводу его трансфера — AS

В последние недели представители «Барселоны» контактировали с окружением 23-летнего крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии по поводу его потенциального трансфера. Об этом сообщает AS.

По информации источника, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, смирившийся с тем, что основной нападающий неаполитанского клуба Виктор Осимхен покинет его грядущим летом, не хочет расставаться с другим звёздным игроком «Наполи», которым является Кварацхелия.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.