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Терехов: Митрюшкин не озвучивал свой уход, но «Локомотив» уже всё сказал

Терехов: Митрюшкин не озвучивал свой уход, но «Локомотив» уже всё сказал
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Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов высказался о предстоящем переходе голкипера команды Антона Митрюшкина в московский «Локомотив». Ранее сообщалось, что Митрюшкин перейдёт в «Локомотив» летом 2024 года, когда у него завершится контракт с «Химками». Позднее в «Локомотиве» подтвердили эту информацию.

«Антон не озвучивал свой уход, но «Локомотив» уже всё сказал. К уходу готовиться должны тренерский штаб и руководство, но точно не футболисты. Мы с Антоном в отличных отношениях и желаем ему только удачи», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Химки» возглавляют турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 24 матча.

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