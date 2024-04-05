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Экс-директор «Барселоны»: мы могли подписать Мбаппе, но купили Дембеле

Экс-директор «Барселоны»: мы могли подписать Мбаппе, но купили Дембеле
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Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас, находившийся в системе клуба с 2005 по 2020 год, рассказал, что сине-гранатовые рассматривали варианты с подписанием нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Если бы я руководил, то Мбаппе играл бы за «Барсу». Когда за Неймара заплатили € 222 млн (лето 2017 года. — Прим. «Чемпионата»), у нас были деньги для того, чтобы подписать его [Мбаппе]. Но руководство предпочло Дембеле. Я выступал за вариант с Мбаппе, был готов поговорить с его отцом, он бы перешёл в «Барсу». На мгновение я даже подумал, что у нас всё получится.

Холанд также хочет приехать в Испанию. Он тоже хотел перейти в «Барсу». Нам пришлось бы заплатить € 20 млн «Зальцбургу» и ещё € 20 млн для Райолы (Мино Райло — на тот момент агент Холанда. — Прим. «Чемпионата»). Однако начались разговоры, в команде был Суарес, и технические специалисты решили не подписывать с ним контракт», — приводит слова Бордаса AS.

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