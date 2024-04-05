Павел Пивоваров: «Спартак» — наш принципиальный соперник, «Динамо» будет играть на победу

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 7 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Этот матч всегда многое значит, «Спартак» — наш принципиальный соперник. Это старейшее дерби страны. «Динамо» будет играть на победу. По турнирной ситуации очевидно, что нам необходимо побеждать», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 21 матч. «Спартак» находится на шестой строчке, заработав 32 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 41 очко.