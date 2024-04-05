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Павел Пивоваров: «Спартак» — наш принципиальный соперник, «Динамо» будет играть на победу

Павел Пивоваров: «Спартак» — наш принципиальный соперник, «Динамо» будет играть на победу
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 7 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот матч всегда многое значит, «Спартак» — наш принципиальный соперник. Это старейшее дерби страны. «Динамо» будет играть на победу. По турнирной ситуации очевидно, что нам необходимо побеждать», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 21 матч. «Спартак» находится на шестой строчке, заработав 32 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 41 очко.

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