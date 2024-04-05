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Шикунов: у Угальде большой потенциал, но ему нужно время в «Спартаке»

Шикунов: у Угальде большой потенциал, но ему нужно время в «Спартаке»
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о костариканском нападающем красно-белых Манфреде Угальде. Функционер считает, что 21-летнему футболисту, которого «Спартак» приобрёл прошедшей зимой, ещё нужно время, чтобы полностью адаптироваться в команде Гильермо Абаскаля.

«Абаскалю брали в состав тех футболистов, которых он хотел. У него был карт-бланш. На серьёзные деньги были закуплены футболисты, без него не принималось ни одно решение. Угальде нужно время. Да, он забил «Зениту», бьётся. Надо отдать должное, что он старается. У него большой потенциал, но пока нужно время в команде. Когда будет играть вся команда, тогда и он заиграет. Один футболист ничего не может. Должна работать вся схема», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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