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Карпин избежал дополнительной дисквалификации, Онопко пропустит два матча Кубка России

Карпин избежал дополнительной дисквалификации, Онопко пропустит два матча Кубка России
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К главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину не будет применена дополнительная дисквалификация на матчи Фонбет Кубка России за удаление во встрече с «Химками» (0:0, 7:6 пен.), его помощник Виктор Онопко пропустит две игры.

«Карпин вышел на поле для конфронтации, с его стороны не было оскорбительных слов и выражений. У него один матч автоматической дисквалификации.

Арбитр Сухой записал, что со стороны Онопко была ненормативная лексика и оскорбление судьи. Онопко заявил, что не матерился, но оскорбил судью. Решение — дисквалифицировать на два матча Кубка России и оштрафовать на 200 тысяч рублей. Онопко не является рецидивистом. Тренер может обжаловать штраф», — приводит слова председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Ростов» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдёт в период с 16 по 18 апреля.

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