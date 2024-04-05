Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук дисквалифицирован на три матча РПЛ

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) был дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-Лиги. Напомним, он был удалён в матче 22-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:2) за фол против нападающего соперника Джоэля Фамейе.

«Получили заявление от «Балтики», что Гоцук нанёс травму Фамейе, клуб просит применить максимально возможное наказание. В регламенте прописано, если травмированный футболист не может тренироваться и играть более 15 дней с момента получения травмы, дисквалификация может быть увеличена. «Балтика» прислала диагноз, результаты медобследования.

Футболист заявил, что сфолил по неосторожности. Решение КДК соответствует части 4 статьи 94: за грубую игру, повлёкшую травму соперника, дисквалифицировать на три матча. Если Фамейе в соответствии с медицинскими показателями не сможет тренироваться или играть по истечении 15 дней, к Гоцуку будет применена дополнительная санкция в виде дисквалификации — два или три матча. Гоцук сказал, что извинился перед Фамейе. С учётом личности футболиста и извинений комитет дал три матча дисквалификации. Клуб может обжаловать решение», — приводит слова представителя КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».