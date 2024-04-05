Деменко: уровень мастерства игроков «Зенита» гораздо выше, чем «Балтики»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о грядущем матче 23-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» сыграет с «Балтикой». Встреча состоится 7 апреля.

«Зенит» является фаворитом в матче с «Балтикой», потому что играет дома. В Калининграде совсем другая поддержка стадиона, а в Питере у «Зенита» не должно быть проблем, и команда должна спокойно обыгрывать «Балтику».

«Балтика» способна биться и стараться в матче с «Зенитом». Тем более Сергей Игнашевич старается прививать команде физическое состояние, чтобы выглядеть достойно в РПЛ. В любом случае все команды бьются, но «Зенит» в лучшем состоянии, и уровень мастерства у футболистов гораздо выше. При всём уважении к ребятам из «Балтики», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.