Дьяков: Ромащенко отлично начал в «Ахмате», а потом пошёл спад — отсюда и отставка

Бывший футболист Виталий Дьяков прокомментировал уход тренера Мирослава Ромащенко из «Ахмата». Сегодня, 5 апреля, стало известно, что грозненский клуб возглавил Магомед Адиев.

«В «Ахмате» в прошлом сезоне был Ташуев и команда заняла неплохое место. Но в новом сезоне что-то не пошло и Ташуева уволили. Возможно, что это было ошибкой и поспешным решением. Ромащенко вроде бы тоже отлично начал, и был результат, а потом пошёл спад, отсюда и отставка.

Сейчас самая главная задача — не попасть в стыки и не вылететь. Плюс Адиев зарекомендовал себя в сборной Казахстана, но будет совмещение, что всегда нелегко. Посмотрим, как это скажется, ведь там Казахстан, а тут – Россия», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.