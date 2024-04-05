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Дьяков: Ромащенко отлично начал в «Ахмате», а потом пошёл спад — отсюда и отставка

Дьяков: Ромащенко отлично начал в «Ахмате», а потом пошёл спад — отсюда и отставка
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Бывший футболист Виталий Дьяков прокомментировал уход тренера Мирослава Ромащенко из «Ахмата». Сегодня, 5 апреля, стало известно, что грозненский клуб возглавил Магомед Адиев.

«В «Ахмате» в прошлом сезоне был Ташуев и команда заняла неплохое место. Но в новом сезоне что-то не пошло и Ташуева уволили. Возможно, что это было ошибкой и поспешным решением. Ромащенко вроде бы тоже отлично начал, и был результат, а потом пошёл спад, отсюда и отставка.

Сейчас самая главная задача — не попасть в стыки и не вылететь. Плюс Адиев зарекомендовал себя в сборной Казахстана, но будет совмещение, что всегда нелегко. Посмотрим, как это скажется, ведь там Казахстан, а тут – Россия», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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