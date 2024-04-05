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Председатель парламента Чеченской Республики прокомментировал назначение Адиева в «Ахмат»

Председатель парламента Чеченской Республики прокомментировал назначение Адиева в «Ахмат»
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Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов прокомментировал назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера грозненского «Ахмата». Специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана, которую он возглавляет с 2022 года. Адиев сменил Мирослава Ромащенко, который покинул «Ахмат» вчера, 4 апреля.

«В последние годы мы радовались успехам специалиста на посту главного тренера сборной Казахстана, которая под руководством Адиева достигла лучших результатов в своей истории. Магомед Мусаевич с удовольствием откликнулся на предложение возглавить родной клуб «Ахмат». Уверен, его опыт, профессиональные и человеческие качества позволят решить команде стоящие перед ней задачи», — написал Даудов в своём телеграм-канале.

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