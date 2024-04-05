Деменко: Адиев уже работал в «Ахмате» — знает структуру клуба и многих футболистов

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением относительно назначения российского специалиста Магомеда Адиева на пост главного тренера «Ахмата».

«Результаты повлияли на отставку Ромащенко в «Ахмате». Но мы видели, что команда встряхнулась и начала достаточно хорошо играть, когда пришёл Ромащенко, однако потом пошли неудачи. Матч с «Оренбургом» в Кубке – один из самых плохих матчей для «Ахмата». Команда не смогла проявить характер, хотя в «Ахмате» ребята всегда бились до конца. Я считаю, что Ромащенко – достойный интересный тренер, но такое в футболе часто бывает.

Тяжело сказать, сможет ли Адиев помочь «Ахмату». Но он уже работал в «Ахмате», поэтому знает структуру клуба и многих футболистов. Я считаю, что Адиев — хороший и перспективный тренер, поэтому посмотрим, сможет ли он исправить ситуацию в команде», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.