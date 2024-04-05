Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: идёт решающая стадия, нам надо побеждать во всех играх

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением относительно жеребьёвки полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России, где бело-голубые сыграют с «Оренбургом». Эта игра состоится в период с 16 по 18 апреля.

Fonbet Кубок России . Lower Bracket Semi Finals R1 Fonbet Кубок России . Lower Bracket Semi Finals R1 16 апреля 2024, вторник. 16:00 МСК Оренбург Оренбург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нам теперь предстоит тяжёлая серия выездных матчей. В обоих турнирах — чемпионате и Кубке — идёт решающая стадия, поэтому нам надо побеждать во всех играх. Надеюсь, мы выступим удачно. Команда к этому готовится», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1. В той встрече в составе бело-голубых голами отметились Вячеслав Грулёв и Фабиан Бальбуэна. Единственный гол «СКА-Хабаровск» забил Альбек Гонгапшев.

Матч с «Оренбургом» московский клуб проведёт на выезде.