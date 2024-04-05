Мележиков: нравится ли мне, как справляются руководители «Спартака»? Не буду оценивать

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, ныне занимающий должность исполнительного директора Российской Премьер-Лиги, ответил на вопрос, удивлён ли он тому, что с момента его ухода из стана красно-белых к нему ни разу не обратились.

«Они сами справляются. Мы расстались с клубом в хороших отношениях. На тот момент я был готов помогать. А сейчас моя задача – быть равноприближённым ко всем клубам в соответствии с регламентами, законами, уставами.

Нравится ли, как «Спартак» справляется? Не буду оценивать клубную работу. «Спартака» в том числе», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Напомним, Мележиков покинул должность генерального директора «Спартака» минувшим летом.

После 21 матча чемпионата России нынешнего сезона красно-белые набрали 32 очка и на текущий момент занимают шестое место, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на девять очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Динамо». Этот матч состоится 7 апреля и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.