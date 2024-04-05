Новиков: Джикия полирует скамейку по тренерскому решению, которое никто не принимает

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России, в котором бело-голубые встретятся со «Спартаком», а также поделился мнением о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией, переставшим попадать в стартовый состав.

«В таких матчах фаворитов не бывает. Это дерби! Ожидаю интересного и результативного матча, ведь обе команды действуют агрессивно, с уклоном на атакующие действия, поэтому забивают и пропускают достаточно много.

Никого не стал бы выделять, ни в одной, ни в другой команде. Пока не видно, что кто-то претендует на лидерские позиции на футбольном поле. В «Спартаке» был лидер — Джикия, но сейчас он полирует скамейку по тренерскому решению, которое, по-моему, никто не понимает и не принимает.

Не удивлюсь любому исходу в этом матче. Что касается Абаскаля, думаю, он доработает до конца сезона. Если бы «Лукойл» хотел что-то поменять, он давно бы это сделал, а так, видимо, руководителей клуба всё устраивает», — приводит слова Новикова Metaratings.

В текущем сезоне 30-летний Георгий Джикия провёл 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отметился. Контракт защитника со «Спартаком» завершится в июне 2024 года. Ранее сообщалось, что агент уже занимается трудоустройством футболиста.