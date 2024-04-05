Деменко: «Локомотив» не хочет отпускать Галактионова, потому что видит в нём перспективу

Бывший футболист Максим Деменко высказал мнение о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Хорошо, что есть хотя бы одна команда, которая уважает тренера и максимально взяла на себя ответственность за результаты. Это потрясающе. Я считаю, что Галактионов — неконфликтный человек и он всегда может донести любую мысль. Наверное, у «Локомотива» не получается, потому что в команде есть травмированные футболисты. Тикнизян и Дзюба не играют.

При этом «Локомотив» смотрится интересно. Есть игроки, которые берут на себя лидерство, тот же Глушенков. Но команде не хватает пары человек для большой конкуренции в составе. Для меня потрясающе, когда тренеру так доверяют руководители клуба. Руководство «Локомотива» видит в Галактионове перспективного российского специалиста, поэтому не хочет его отпускать.

Я считаю, что он достаточно интересный тренер, но сейчас чуть не получается. Когда он только пришёл, многие говорили, что «Локомотив» — другой уровень, сравнивая его работу в молодёжной сборной России. Мне Галактионов импонирует», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.