Защитник «Факела» Магаль поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Защитник воронежского «Факела» Руслан Магаль высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 7 апреля. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

«Уверен, что нас ждёт очень интересный матч. ЦСКА, пожалуй, одна из самых организованных команд чемпионата, с четко выстроенной структурой игры. При этом мы настроены максимально серьёзно. Каждая игра имеет для нас огромное значение. И мы сделаем всё возможное, чтобы болельщики остались довольны увиденным на футбольном поле», — приводит слова Магаля пресс-служба клуба.

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