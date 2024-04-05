Марио Балотелли: на стадионах всегда было разрешено говорить и делать расистские вещи

Центральный нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли высказался относительно проблемы расовой дискриминации в Италии.

«Некоторые чернокожие враждебно относятся ко мне и используют расизм в качестве оправдания. Расизм есть не везде. Итальянцы не расисты. Просто им потребовалось больше времени, чем другим, для того, чтобы привыкнуть к иммиграции [чернокожих людей]. Правда заключается в том, что они не привыкли видеть таких людей, как я. Проблема также в том, что на стадионах всегда было разрешено говорить и делать расистские вещи. Но я гарантирую, что не каждый, кто говорит определённые вещи на стадионах, скажет их на улице, в реальной жизни.

Итак, мне трудно сказать, что эти люди расисты. Они делают это для того, чтобы задеть меня. Но они должны понимать, что расизм — это не оскорбление, это намного хуже», — приводит слова Балотелли Corriere dello Sport.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте