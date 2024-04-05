Радимов: не верьте ни одному футболисту, который скажет, что конкуренция — это хорошо

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов считает, что футболисты лукавят, когда говорят, что конкуренция — это хорошо.

«Не верьте ни одному футболисту, который скажет, что конкуренция — это хорошо. Эта фраза для журналистов. «Да, конкуренция — это хорошо, мы будем прогрессировать». Приходит на мою позицию кто‑то, да зачем мне это? Это хорошо для тренера и команды. Для меня, игрока, что пришёл конкурент, мне этого не надо», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

Владислав Радимов является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА в составе санкт-петербургского «Зенита». Также он становился чемпионом России в стане петербуржцев. В данный момент Радимов занимает должность советника генерального директора «Зенита» по развитию молодёжного футбола.