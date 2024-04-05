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Радимов спрогнозировал итоговое положение «Краснодара» в РПЛ в сезоне-2023/2024

Радимов спрогнозировал итоговое положение «Краснодара» в РПЛ в сезоне-2023/2024
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов спрогнозировал итоговое положение «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024. Экс-игрок считает, что при сербском специалисте Владимире Ивиче, который ранее возглавлял «быков», команда точно не стала бы чемпионом. По словам Радимова, под руководством Мурада Мусаева «Краснодар» либо станет чемпионом, либо не попадёт в тройку.

«При Ивиче «Краснодар» не доехал бы до чемпионства точно. Не было той агрессии, чемпионского прессинга. Вторые‑третьи они бы стали. При Мусаеве они либо станут чемпионами, либо не попадут в тройку. Среднего не будет, вот увидите.

Игрокам, видимо, всё нравилось, но решение принимает хозяин. Его не устраивало качество футбола. Пришёл тренер, который ставит более агрессивный футбол. Дальше мы увидим результат», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

В данный момент «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 40 очков в 21 проведённом матче. Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет РПЛ с 41 очком после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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