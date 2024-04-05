Илкай Гюндоган: хотелось бы мне сыграть в матче с «Сити» в финале ЛЧ? Конечно!

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы сине-гранатовые дошли до финала Лиги чемпионов, где сыграли бы с «Манчестер Сити» — командой, за которую немецкий футболист выступал до перехода в каталонский клуб.

«Да, конечно! Я бы хотел сыграть в финале, выступая за «Барсу». Это было бы здорово, и в таком случае соперник не имеет значения. Конечно, у «Сити» фантастическая команда, но в Лиге чемпионов всегда непросто», — приводит слова Гюндогана журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год. За этот период он принял участие в 304 матчах во всех турнирах, в которых отметился 60 голами и 39 результативными передачами.

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