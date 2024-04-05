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«В школе оценки не выставляют до июня». Энрике — о предстоящем матче с «Барселоной»

«В школе оценки не выставляют до июня». Энрике — о предстоящем матче с «Барселоной»
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике оценил выступления парижан в нынешнем сезоне и ответил на вопрос о работе наставником каталонской «Барселоны». Энрике возглавлял испанскую команду с 2014 по 2017 год. В среду, 10 апреля, «ПСЖ» проведёт первый матч с «Барселоной» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч начнётся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В школе оценки не выставляют до июня. Сезон проходит хорошо, но в любой момент что-то может пойти не так. Моя работа в «Барселоне»? Я из Хихона, меня даже акцент выдаёт. Но сейчас мой дом — Париж, мой дом и мой клуб, прошлое и будущее не в счёт, главное — настоящее. Я хочу отдать все свои силы клубу, который решил довериться мне», — приводит слова Энрике Marca.

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