«В школе оценки не выставляют до июня». Энрике — о предстоящем матче с «Барселоной»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике оценил выступления парижан в нынешнем сезоне и ответил на вопрос о работе наставником каталонской «Барселоны». Энрике возглавлял испанскую команду с 2014 по 2017 год. В среду, 10 апреля, «ПСЖ» проведёт первый матч с «Барселоной» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Матч начнётся в 22:00 мск.

«В школе оценки не выставляют до июня. Сезон проходит хорошо, но в любой момент что-то может пойти не так. Моя работа в «Барселоне»? Я из Хихона, меня даже акцент выдаёт. Но сейчас мой дом — Париж, мой дом и мой клуб, прошлое и будущее не в счёт, главное — настоящее. Я хочу отдать все свои силы клубу, который решил довериться мне», — приводит слова Энрике Marca.