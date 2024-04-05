«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Вердером» в матче 28-го тура Бундеслиги

Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и бременский «Вердер». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом. Итоговый результат — 1:1.
Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 62-й минуте отличился защитник «Вердера» Милош Велькович. На 73-й минуте был удалён полузащитник гостей Йенс Стаге. «Айнтрахт» отыгрался на 77-й минуте усилиями защитника Туты. Через 10 минут Тута получил красную карточку.
В первом круге чемпионата Германии команды сыграли вничью со счётом 2:2.
«Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка после 28 матчей. «Вердер» находится на 10-й строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).
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