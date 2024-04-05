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Юрий Жирков присоединился к медийной команде «БАМОVETS»

Юрий Жирков присоединился к медийной команде «БАМОVETS»
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Бывший игрок сборной России по футболу и лондонского «Челси» Юрий Жирков присоединился к медийной команде «БАМОVETS», которая борется за попадание в пятой сезон Медиалиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ещё год назад Юрий признавался, что Медиалига «уже не для него», но этот год не прошёл зря. И товарищеские игры показали, что Юрий Валентинович всё также разрывает свою бровку. Да и в медиахоккее Юрий — одно из главных открытий этого сезона» — говорится в сообщении, которое опубликовано в телеграм-канале медийного клуба.

Отметим, что Юрий Жирков также выступает за команду «Чисто Питер» в хоккейной Медиалиге. За «БАМОVETS» также сыграют Владислав Игнатьев, Евгений Луценко, Давид Юрченко. Завтра, 6 апреля, «БАМОVETS» проведёт стыковой матч с «Тандемом» за право принять участие в пятом сезоне футбольной Медиалиги.

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