Бывший игрок сборной России по футболу и лондонского «Челси» Юрий Жирков присоединился к медийной команде «БАМОVETS», которая борется за попадание в пятой сезон Медиалиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ещё год назад Юрий признавался, что Медиалига «уже не для него», но этот год не прошёл зря. И товарищеские игры показали, что Юрий Валентинович всё также разрывает свою бровку. Да и в медиахоккее Юрий — одно из главных открытий этого сезона» — говорится в сообщении, которое опубликовано в телеграм-канале медийного клуба.

Отметим, что Юрий Жирков также выступает за команду «Чисто Питер» в хоккейной Медиалиге. За «БАМОVETS» также сыграют Владислав Игнатьев, Евгений Луценко, Давид Юрченко. Завтра, 6 апреля, «БАМОVETS» проведёт стыковой матч с «Тандемом» за право принять участие в пятом сезоне футбольной Медиалиги.