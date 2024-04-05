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«В ответном матче нам будет полегче». Игрок «Зенита» Караваев — об играх со «Спартаком»

«В ответном матче нам будет полегче». Игрок «Зенита» Караваев — об играх со «Спартаком»
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». «Зенит» выиграл в Москве со счётом 2:1. Ответный матч пройдёт в период с 16 по 18 апреля в Санкт-Петербурге.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Приятно выигрывать у принципиального соперника. У нас был полуротационный состав, играли в гостях, но всё равно победили — дома в ответном матче нам полегче будет. Да, первый тайм был неудачный. С учётом плотного графика вышли играть в пять защитников, чтобы перестроиться, если что-то пойдёт не так. Так и получилось. Сейчас у нас три матча за девять дней, но всегда круче играть, чем тренироваться. Эмоционально, когда претендуешь на титулы, тоже устать невозможно», — приводят слова Караваева «Известия».

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