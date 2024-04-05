«В ответном матче нам будет полегче». Игрок «Зенита» Караваев — об играх со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». «Зенит» выиграл в Москве со счётом 2:1. Ответный матч пройдёт в период с 16 по 18 апреля в Санкт-Петербурге.

«Приятно выигрывать у принципиального соперника. У нас был полуротационный состав, играли в гостях, но всё равно победили — дома в ответном матче нам полегче будет. Да, первый тайм был неудачный. С учётом плотного графика вышли играть в пять защитников, чтобы перестроиться, если что-то пойдёт не так. Так и получилось. Сейчас у нас три матча за девять дней, но всегда круче играть, чем тренироваться. Эмоционально, когда претендуешь на титулы, тоже устать невозможно», — приводят слова Караваева «Известия».