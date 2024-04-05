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«Лучше начала не придумаешь». Радимов — о 18-летнем бразильском нападающем «Зенита» Педро

«Лучше начала не придумаешь». Радимов — о 18-летнем бразильском нападающем «Зенита» Педро
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Советник генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по молодёжному футболу Владислав Радимов поделился мнением о 18-летнем бразильском нападающем команды Педро. Игрок присоединился к петербуржцам прошедшей зимой. В среду, 3 апреля, он положил дубль в ворота московского «Спартака» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Парню исполнилось только 18 лет. Забить два мяча на выезде «Спартаку», и эти мячи оказались победными. Что вы ещё от него хотите? Лучше начала и не придумаешь. В моём понимании, по всем матчам, что я видел, у него фантастическая техника для нашего чемпионата», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Педро принял участие в пяти матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

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