«Лучше начала не придумаешь». Радимов — о 18-летнем бразильском нападающем «Зенита» Педро

Советник генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по молодёжному футболу Владислав Радимов поделился мнением о 18-летнем бразильском нападающем команды Педро. Игрок присоединился к петербуржцам прошедшей зимой. В среду, 3 апреля, он положил дубль в ворота московского «Спартака» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

«Парню исполнилось только 18 лет. Забить два мяча на выезде «Спартаку», и эти мячи оказались победными. Что вы ещё от него хотите? Лучше начала и не придумаешь. В моём понимании, по всем матчам, что я видел, у него фантастическая техника для нашего чемпионата», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Педро принял участие в пяти матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах и отметился двумя забитыми мячами.