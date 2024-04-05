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Судебный процесс о долге «Ювентуса» перед Роналду находится на финальной стадии — FI

Судебный процесс о долге «Ювентуса» перед Роналду находится на финальной стадии — FI
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Судебный процесс, в рамках которого рассматривается исковое заявление бывшего нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду (2018-2021 гг.) к туринскому клубу о задолженности перед игроком заработной платы в размере € 19,5 млн, находится на финальной стадии. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, адвокаты португальского футболиста передали дело в Арбитражную комиссию и ожидают ответа не позднее 22 апреля, при этом решение может быть вынесено уже на следующей неделе. В свою очередь, «Ювентус» считает данные претензии необоснованными.

Напомним, этот судебный процесс был инициирован в сентябре прошлого года. Согласно позиции стороны Роналду, «Ювентус» должен своему экс-футболисту € 19,5 млн по договору об отсрочке его зарплаты в сезоне-2020/2021. Согласно позиции туринского клуба, при переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году он подписал документ, подтверждающий, что «Ювентус» ничего ему не должен в финансовом плане.

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