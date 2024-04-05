«Лилль» дома обыграл «Марсель» в матче Лиги 1

Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи. «Лилль» одержал победу со счётом 3:1.
Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 54-й минуте отличился нападающий хозяев Джонатан Дэвид, реализовав пенальти. На 71-й минуте второй мяч «Лилля» забил полузащитник Реми Кабелла. На 81-й минуте защитник хозяев Исмаили отправил мяч в свои ворота. Через три минуты забитым мячом отметился защитник «Лилля» Габриэль Гудмундссон — 3:1.
«Лилль» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков после 28 матчей. «Марсель» находится на седьмой строчке, заработав 39 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (62).
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