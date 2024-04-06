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Аль-Халидж — Аль-Хиляль 1:4, результат матча 27-го тура саудовской Про-Лиги 5 апреля 2024 года

Дубль Малкома помог «Аль-Хилялю» продлить рекордную победную серию мирового футбола
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Завершился матч 27-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Халиджем» и «Аль-Хилялем». Гости одержали победу со счётом 4:1 и продлили рекордную победную серию мирового футбола до 32 встреч, с учётом игр всех турниров.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 27-й тур
05 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
1 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Аль-Шехри – 7'     1:1 Шериф – 9'     1:2 Малком – 42'     1:3 Малком – 48'     1:4 Аль-Хамдан – 90+6'    

Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда нападающий «Аль-Хиляля» Салех Аль-Шехри вывел свою команду вперёд. Спустя лишь пару минут «Аль-Халидж» сравнял счёт благодаря голу египтянина Мохамеда Шерифа. На 42-й минуте бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком отправил второй мяч в ворота хозяев с передачи Сергея Милинковича-Савича.

В начале второго тайма Малком оформил дубль. Ему ассистировал Сауд Абдулхамид. В компенсированное ко второму тайму время нападающий гостей Абдулла Аль-Хамдан реализовал пенальти и установил окончательный счёт встречи.

«Аль-Хиляль» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 77 очков в 27 матчах. «Аль-Халидж» располагается на девятой позиции с 34 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица саудовской Про-лиги
Календарь саудовской Про-лиги
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