Дубль Малкома помог «Аль-Хилялю» продлить рекордную победную серию мирового футбола

Завершился матч 27-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Халиджем» и «Аль-Хилялем». Гости одержали победу со счётом 4:1 и продлили рекордную победную серию мирового футбола до 32 встреч, с учётом игр всех турниров.

Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда нападающий «Аль-Хиляля» Салех Аль-Шехри вывел свою команду вперёд. Спустя лишь пару минут «Аль-Халидж» сравнял счёт благодаря голу египтянина Мохамеда Шерифа. На 42-й минуте бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком отправил второй мяч в ворота хозяев с передачи Сергея Милинковича-Савича.

В начале второго тайма Малком оформил дубль. Ему ассистировал Сауд Абдулхамид. В компенсированное ко второму тайму время нападающий гостей Абдулла Аль-Хамдан реализовал пенальти и установил окончательный счёт встречи.

«Аль-Хиляль» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 77 очков в 27 матчах. «Аль-Халидж» располагается на девятой позиции с 34 очками после аналогичного количества встреч.