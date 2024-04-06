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«Он вернулся». Лионель Месси после травмы включён в заявку «Интер Майами» на матч МЛС

«Интер Майами» объявил о включении 36-летнего нападающего Лионеля Месси в заявку на матч 7-го тура МЛС с «Колорадо Рэпидз», который состоится 7 апреля.

«Он вернулся», — написано в аккаунте «Интер Майами» в соцсети Х (ранее Twitter).

Месси пропустил последние три недели из-за травмы задней поверхности бедра. Однако ранее, 2 апреля аргентинский футболист был замечен на утренней тренировке команды.

Напомним, матч «Интер Майами» — «Колорадо Рэпидз» начнётся в 02:30 мск.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.