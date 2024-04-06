Радимов объяснил, за счёт чего Адиев может изменить ситуацию в «Ахмате»

Советник генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по молодёжному футболу Владислав Радимов отреагировал на назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера грозненского «Ахмата». Российский специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана, которую он возглавляет с 2022 года. Радимов считает, что Адиев может изменить ситуацию в «Ахмате» за счёт психологии.

«Перемены назревали, ведь «Ахмат» уже борется за выживание. Надо встряхнуть команду. Адиев уже знаком, он второй раз заходит в клуб. Он уже доказал своей работой в сборной Казахстана. Психология будет такая, что он может поменять происходящее в клубе», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В данный момент «Ахмат» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 21 матче. Ранее Адиев возглавлял «Терек-2» с 2013 по 2017 год, работал помощником главного тренера в «Ахмате» с декабря 2017 по июнь 2018 года и в октябре 2019 года.