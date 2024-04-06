Арсен Захарян пожелал «Динамо» стать чемпионом в этом сезоне

Бывший полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, ныне выступающий за «Реал Сосьедад», рассказал о своём пожелании московской команде в концовке сезона.

«Пожелаю, чтобы чемпионами стали в этом сезоне, все шансы есть. Я им этого желаю», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале бело-голубых.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 21 матче в чемпионате Испании, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

«Динамо» по состоянию на сегодняшний день располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. В активе команды Марцела Лички 38 очков в 21 матче.