Криштиану Роналду отреагировал на трудную победу «Аль-Насра» в дополнительное время

Завершился матч 27-го тура саудовской Про-Лиги между «Дамаком» и «Аль-Насром», за который выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду. Гости одержали победу со счётом 1:0. Криштиану Роналду вышел на поле на 66-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Позже португалец отреагировал на победу своего клуба, опубликовав соответствующий пост на своей странице в одной из социальных сетей. «Ещё одна важная победа», — написал Криштиану под постом с фотографиями со встречи.

Напомним, единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма, когда защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт отправил победный мяч в ворота «Дамака» с передачи хорватского полузащитника Марсело Брозовича.

В текущем сезоне саудовской лиги в активе Роналду 29 голов и 10 результативных передач в 25 матчах. Он возглавляет гонку бомбардиров.