Нани рассказал, на кого из футболистов «МЮ» больше всего похож Алехандро Гарначо

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани оценил игру 19-летнего вингера красных Алехандро Гарначо.

«Когда я смотрю на Гарначо, он напоминает мне меня самого. У него даже футболка под номером 17 – тот же номер, который был у меня. Он не боится атаковать защитников, совершать рывки, делать передачи. Он очень хороший игрок, и у него есть много времени, чтобы улучшить свою игру и стать сильнее.

В будущем он станет фантастическим футболистом. Его игра больше похожа на мою, когда я был в «Юнайтед», чем на игру Криштиану Роналду. Он очень интересный игрок, и я надеюсь, что в будущем он сможет выиграть титулы с клубом и помочь ему снова добиться успеха», – приводит слова Нани Goal.com.

Гарначо является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Гарначо сыграл 40 матчей, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Нани выступал за «МЮ» с 2007 по 2014 год. За это время португалец провёл за клуб 230 матчей, забил 41 гол и отдал 71 передачу.

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