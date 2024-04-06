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«Ростов» — «Сочи»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Матч начнётся в 20:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 21 матча чемпионата России «Ростов» набрал 30 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Сочи» заработал 14 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 5-го тура. В том противостоянии «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Голами отметились Лука Джорджевич, Юрий Медведев и Мартин Крамарич, оформивший дубль.