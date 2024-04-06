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Захарян назвал самого прогрессирующего игрока в составе «Динамо»

Захарян назвал самого прогрессирующего игрока в составе «Динамо»
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Бывший футболист московского «Динамо» Арсен Захарян, выступающий за испанский «Реал Сосьедад», назвал нападающего Константина Тюкавина самым прогрессирующим игроком в составе бело-голубых.

«Костик, понятно, прибавил, вообще прям топ», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Динамо».

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин принял участие в 27 матчах за «Динамо» во всех официальных турнирах, отметился 10 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тюкавина составляет € 12 млн.

Арсен Захарян перешёл из «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. Россиянин провёл 32 матча за баскскую команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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