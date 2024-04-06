Полузащитник «Реала Сосьедад» Захарян рассказал, что продолжает следить за «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Арсен Захарян, выступающий за испанский «Реал Сосьедад», рассказал, что продолжает следить за выступлениями бело-голубых.

«Слежу ли за матчами „Динамо“? Обычно как раз свободное время выпадает, когда ребята играют, смотрю», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале бело-голубых.

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Напомним, Арсен Захарян перешёл из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 32 матчах за баскскую команду во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Захаряна — € 15 млн.