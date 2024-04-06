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«Пари НН» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Пари НН» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 21 матча чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Пари НН» заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 3-м туре. В том противостоянии «Краснодар» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник Эдуард Сперцян.

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