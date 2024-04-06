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«Урал» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

«Урал» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 15-м туре нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» одержали домашнюю победу над «Уралом» со счётом 3:1. Тогда самарцы выиграли благодаря голам Бенхамина Гарре, Владислава Шитова и Владимира Писарского. В составе екатеринбуржцев отличился Силвие Бегич.

В данный момент «Крылья» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков в 21 проведённом матче. «Урал» располагается на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ

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