«Много шума из ничего». В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с тренером Галактионовым

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с главным тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым. Сообщалось, что специалист задумался об уходе из клуба. Позже «Чемпионату» стало известно, что руководство «Локомотива» выразило поддержку Галактионову.

«Вчера достаточно оперативно переговорили на базе и с Михаилом Михайловичем — ещё раз сверили направление деятельности, и накоротке перед тренировкой встретились с командой. Команда едина, она готовится к следующему матчу, главный тренер руководит подготовкой. Много шума из ничего.

Продление контракта с Галактионовым? Мы обсуждали подготовку к ближайшему матчу, что сейчас гораздо важнее. Кредит доверия есть. Я неоднократно говорил об этом и буду повторять, что это один из самых перспективных и грамотных тренеров в нашем футболе», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».

Михаил Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 48 матчей, одержала 23 победы, 12 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.