Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: «Динамо» более стабильно, чем «Спартак», — у красно-белых очень много ошибок

Сёмин: «Динамо» более стабильно, чем «Спартак», — у красно-белых очень много ошибок
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о грядущем матче 23-го тура чемпионата России, в котором московское «Динамо» сыграет со столичным «Спартаком». Встреча состоится завтра, 7 апреля, начало в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас в чемпионате России много матчей с неожиданными исходами. Это хорошо, подогревает определённый интерес. «Динамо» — «Спартак» — это всегда большая вывеска. На мой взгляд, более предпочтительно сейчас «Динамо». Оно показывает более стабильную игру, чем «Спартак», более понятную. У «Спартака» есть эмоции, есть определённые моменты для того, чтобы побеждать, но очень много ошибок. На сегодняшний момент «Динамо» лучше. Особенно в атаке: коллективные действия в нападении у «Динамо» более конкретные, более натренированные. За счёт этого команда Лички и получает преимущество», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Деменко: у «Динамо» лучше психология — в «Спартаке» ведутся разговоры об уходе Абаскаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android