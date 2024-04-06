Сёмин: «Динамо» более стабильно, чем «Спартак», — у красно-белых очень много ошибок

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о грядущем матче 23-го тура чемпионата России, в котором московское «Динамо» сыграет со столичным «Спартаком». Встреча состоится завтра, 7 апреля, начало в 19:30 мск.

«Сейчас в чемпионате России много матчей с неожиданными исходами. Это хорошо, подогревает определённый интерес. «Динамо» — «Спартак» — это всегда большая вывеска. На мой взгляд, более предпочтительно сейчас «Динамо». Оно показывает более стабильную игру, чем «Спартак», более понятную. У «Спартака» есть эмоции, есть определённые моменты для того, чтобы побеждать, но очень много ошибок. На сегодняшний момент «Динамо» лучше. Особенно в атаке: коллективные действия в нападении у «Динамо» более конкретные, более натренированные. За счёт этого команда Лички и получает преимущество», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.