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Гладилин: «Спартаку» надо восстанавливать свой авторитет в матче с «Динамо»

Гладилин: «Спартаку» надо восстанавливать свой авторитет в матче с «Динамо»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о грядущем матче 23-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится завтра, 7 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартаку» и «Динамо» нужно показать хороший результат для своих болельщиков, потому что последние матчи в РПЛ были неудачными. У «Динамо» есть шанс побороться за первое место, а «Спартаку» надо восстанавливать свой авторитет.

Если говорить о преимуществах команд по позициям, то важно, чтобы все линии были взаимосвязаны. У кого лучше сработает связка защиты и нападения, тот и победит», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и начнётся в 19:30 мск.

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