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Руслан Пименов: «Динамо» — фаворит, у «Спартака» целый комплекс проблем

Руслан Пименов: «Динамо» — фаворит, у «Спартака» целый комплекс проблем
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Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и столичным «Спартаком». Встреча пройдёт в воскресенье, 7 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Моё мнение, что «Динамо» является фаворитом в игре со «Спартаком», несмотря на поражение от «Ростова». Атака выглядит мощно, перекрывая минусы в обороне, а у «Спартака» целый комплекс проблем», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

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