Бывший защитник сборной Бразилии по футболу и каталонской «Барселоны» Дани Алвес опубликовал первый пост после выхода из тюрьмы. Экс-игрока обвинили в изнасиловании девушки и приговорили к 4,5 года тюрьмы. В конце марта 2024 года Алвес вышел на свободу под залог в € 1 млн до момента, пока его приговор не вступит в окончательную силу.

«Неправда, что я давал интервью каким-либо СМИ. Не дам интервью, пока не будет завершён судебный процесс», — написал Алвес у себя в социальных сетях.

Ранее издание El Periodico опубликовало первый комментарий Алвеса после выхода из тюрьмы. Напомним, 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Бывшего защитника также обязали выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации.