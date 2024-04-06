«Унион» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30

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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся берлинский «Унион» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Беньямин Бранд из Герольцхофена. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 туров чемпионата Германии «Унион» набрал 29 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Бундеслиги «Байер» заработал 73 очка и располагается на первой строчке.

В нынешнем сезоне Бундеслиги команды встречались в матче 11-го тура. В том противостоянии «фармацевты» разгромили берлинский клуб со счётом 4:0.

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