Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Унион» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30

«Унион» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 16:30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 апреля, состоится матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся берлинский «Унион» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Беньямин Бранд из Герольцхофена. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 27 туров чемпионата Германии «Унион» набрал 29 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Бундеслиги «Байер» заработал 73 очка и располагается на первой строчке.

В нынешнем сезоне Бундеслиги команды встречались в матче 11-го тура. В том противостоянии «фармацевты» разгромили берлинский клуб со счётом 4:0.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Реал» готов заплатить € 100 млн за игрока «Байера» Вирца — журналист Гальярдо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android